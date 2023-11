Barrick Gold: Spannung vor Quartalszahlen - Umsatz und Gewinnprognose im Fokus

In nur 80 Tagen wird Barrick Gold, ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Investoren sind gespannt und fragen sich: How hoch werden die Umsatz- und Gewinnzahlen sein? Wie entwickelt sich die Barrick Gold Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 26,09 Mrd. EUR ist Barrick Gold eines der großen Unternehmen in der Branche. Die Anleger warten nun gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Laut Analystenprognosen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 konnte das Unternehmen noch einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR verbuchen, während jetzt eine Reduzierung um -27,47 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +38,08% reduzieren und auf -395,47 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich Analysten eher pessimistisch für Barrick Gold. Der Umsatz soll um -27,47 Prozent leicht rückläufig sein und der Gewinn wird voraussichtlich um +38,08 Prozent auf 1,19 Mrd. EUR sinken – immer noch ein positiver Wert im Vergleich zur Vorjahreszahl von 861,22 Mio. EUR.

Die Schätzungen zu den Quartalszahlen sorgen bei einigen Investoren nicht für vorzeitiges Handeln.

Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs folgendermaßen ein: In den nächsten 12 Monaten soll die Aktie bei 19,83 EUR stehen, was einen Gewinn von +34,07% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde. Investoren, die jetzt einsteigen möchten, können laut Experteneinschätzungen mit einem Gewinn von +34,07% in einem Jahr rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Barrick Gold-Analyse von 24.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Barrick Gold jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Barrick Gold Aktie

Barrick Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...