Barrick Gold-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Aktienanalyse der Barrick Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,84 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 21,12 CAD liegt, was eine Abweichung von -3,3 Prozent ergibt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 20,74 CAD nahe dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von +1,83 Prozent ergibt. Daraus resultiert ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird das Unternehmen somit charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16, was bedeutet, dass die Börse 16,53 Euro für jeden Euro Gewinn von Barrick Gold zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 95 Prozent, weshalb das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Barrick Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -18,99 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +9,18 Prozent für Barrick Gold führt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,99 Prozent hatte, liegt Barrick Gold 9,18 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Barrick Gold aktuell 2. Dies bedeutet eine negative Differenz von -0,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", wodurch das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.