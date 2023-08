Barrick Gold: Erwarteter Umsatzanstieg um 24,30% in Q4 - Ausblick auf Aktienkurs und Gewinnprognose

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Die Quartalsbilanz des Barrick Gold Unternehmens aus Kanada wird in 70 Tagen veröffentlicht. Was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie schneidet die Barrick Gold Aktie im Vergleich zum Vorjahr ab?

In nicht einmal drei Monaten werden die Quartalszahlen von Barrick Gold bekannt gegeben. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,20 Mrd. EUR und sowohl Investoren als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Barrick Gold einen Umsatz von 1,72 Mrd. EUR, doch nun wird mit einem Sprung um +24,30% auf 2,91 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +105,60% steigen und bei 572,20 Mio. EUR liegen.

