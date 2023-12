Barrick Gold-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse von Barrick Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,03 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 24,12 CAD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie gegenüber dem GD200 um +4,73 Prozent liegt und daher als "neutral" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 22,63 CAD, was einem Abstand von +6,58 Prozent entspricht und die Aktie als "gut" bewertet. Insgesamt erhält Barrick Gold daher die Gesamtnote "gut".

In Bezug auf die Dividende weist Barrick Gold derzeit eine Dividendenrendite von 2,57 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,68 Prozent. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 34,04 Punkten, was bedeutet, dass die Barrick Gold-Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "neutrale" Einstufung, da Barrick Gold weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrick Gold einen aktuellen Wert von 20 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 32 aufweisen. Dies zeigt, dass Barrick Gold aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "gute" Einschätzung erhält.