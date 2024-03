Barrick Gold Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die technische Analyse der Barrick Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 21,92 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,11 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -3,7 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 21,08 CAD, was einer Abweichung von +0,14 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Barrick Gold in letzter Zeit schwach waren. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität und als "Neutral" in Bezug auf die Stimmungsänderung.

Die Analystenbewertung der Barrick Gold-Aktie basierend auf 8 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 6 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" für das Wertpapier. In den letzten Monat wurde die Aktie ebenfalls größtenteils positiv bewertet, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 28,94 CAD, was auf ein Potenzial von 37,08 Prozent über dem letzten Schlusskurs hindeutet. Die Empfehlung basierend auf diesen Analysen ist daher "Gut".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Barrick Gold eingestellt waren. Es gab sechs positive, vier negative und vier unklare Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv war, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Insgesamt erhält die Barrick Gold-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.