Barrick Gold Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die kanadische Bergbaufirma Barrick Gold hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die einer Rendite von 2% entspricht. Dies liegt 0,87 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Barrick Gold neutral.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Barrick Gold ist laut Diskussionen in den sozialen Medien eher negativ. Die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen spiegeln überwiegend pessimistische Ansichten wider, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Unternehmens führt. Darüber hinaus zeigen vier Handelssignale ein gemischtes Bild mit 2 positiven und 2 negativen Signalen, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Barrick Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 15,45 Prozent erzielt, da der Aktienkurs nur um 6,75 Prozent gefallen ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Barrick Gold-Aktie von Analysten als positiv bewertet, mit insgesamt 6 positiven, 2 neutralen und keinen negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 28,94 CAD, was einer potenziellen Rendite von 46,22 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Aussichten wird die Aktie insgesamt positiv eingestuft.