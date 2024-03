Barrick Gold Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Anlegerstimmung gegenüber Barrick Gold war in den letzten Tagen mehrheitlich positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive und vier negative Tage, während an vier Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Trotzdem sind die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils negativ. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhalten wir daher eine "Neutral"-Einschätzung für Barrick Gold. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer positiven Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Barrick Gold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 21,92 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 21,11 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 21,08 CAD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite bei 2,71 %, was 0,87 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Barrick Gold eine neutrale bis negative Gesamtbewertung basierend auf der Anlegerstimmung, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und dem Sentiment und Buzz.