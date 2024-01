Barrick Gold Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Barrick Gold wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass Barrick Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,91, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für Barrick Gold.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Allerdings hat sich die Diskussion in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt positiven Themen zugewandt, weshalb die Aktie nun ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen gab. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,61 %) ist die Dividende von Barrick Gold (2,57 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrick Gold liegt mit 21,96 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was darauf hinweist, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".