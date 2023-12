Barrick Gold Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Finanzmarktanalyse. Im Fall von Barrick Gold wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 53,6 Punkten, was bedeutet, dass die Barrick Gold-Aktie als neutral bewertet wird. Der RSI25 für Barrick Gold beträgt 33,59, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,57 Prozent, was 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent (Branche: Metalle und Bergbau). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Barrick Gold eine schlechte Bewertung.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Barrick Gold beträgt aktuell 20,43 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 320. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung erhält.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigen, dass sich das Interesse der Marktteilnehmer an Barrick Gold in den letzten Wochen deutlich verringert hat. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt erhält die Barrick Gold-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eine neutrale bis schlechte Bewertung, basierend auf den RSI-Werten, der Dividendenpolitik, dem KGV und dem Sentiment in den sozialen Medien.

