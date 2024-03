Barrick Gold Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Barrick Gold-Aktie insgesamt 8 Analystenbewertungen. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem zusammengefassten "Gut"-Rating für die Aktie führte. Aktuelle Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, wodurch das Rating für das Barrick Gold-Wertpapier im letzten Monat ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,94 CAD ermittelt, was einem Aufwärtspotential von 35,48 Prozent entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Anzahl der Diskussionen blieb jedoch neutral.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal für die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Barrick Gold-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt lassen sich neun Handelssignale erkennen, davon 6 positive und 3 negative, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie derzeit die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs liegt 2,42 Prozent unter der 200-Tage-Linie, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal mit einer Differenz von +1,91 Prozent. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund demnach "Neutral".

Insgesamt erhält die Barrick Gold-Aktie also eine überwiegend positive Bewertung, sowohl von Analysten als auch von Anlegern in den sozialen Medien, während die technische Analyse zu einer neutralen Einschätzung führt.