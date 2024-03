Barrick Gold Aktie: Das ist ein Hammer

Die Dividendenrendite der Aktie von Barrick Gold liegt derzeit bei 2,71%, was 0,88 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau ist. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger ausfallen und die Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Barrick Gold in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Barrick Gold zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht als normal und auch die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Barrick Gold derzeit +0,52% über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie sich -2,96% vom GD200 entfernt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Barrick Gold in den sozialen Medien insgesamt positive Meinungen erhalten hat. In den letzten Tagen wurde sich jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer positiven Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Unternehmen Barrick Gold basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.