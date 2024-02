Barrick Gold Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Sentiment und der Buzz um Barrick Gold können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine starke Aktivität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum relativ unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Barrick Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie einen neutralen Titel darstellt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Barrick Gold-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 75,52, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Barrick Gold im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Barrick Gold, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit vier Signalen (0 Schlecht, 4 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Barrick Gold-Aktie bei 22,32 CAD für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,74 CAD (-11,56 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Unterschied zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Barrick Gold daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.