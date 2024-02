Barrick Gold Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrick Gold beträgt derzeit 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet angesehen wird. Die Redaktion gibt der Aktie in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Barrick Gold deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Technisch gesehen signalisiert der derzeitige Kurs von 19,93 CAD einen Abstand von -10,59 Prozent vom GD200 (22,29 CAD) und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 22,01 CAD einen Abstand von -9,45 Prozent auf und führt somit zu einem "Schlecht"-Signal.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Barrick Gold eingestellt waren. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Informationen erhält Barrick Gold eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".