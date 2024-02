Barrick Gold Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Barrick Gold liegt bei 60,98, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 70, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Barrick Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,44 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Barrick Gold im Branchenvergleich eine Outperformance von +22,1 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, welcher eine mittlere Rendite von -16,44 Prozent hatte, konnte Barrick Gold eine Überperformance von 22,1 Prozent erzielen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung von Anlegern gegenüber Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. In Bezug auf Barrick Gold haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Barrick Gold angesprochen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

Zusätzlich zur Analyse der Stimmung wurde die Bewertung durch Handelssignale angereichert, wobei sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (5 "Schlecht", 2 "Gut"). Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit steht die Redaktion zu dem Schluss, dass Barrick Gold hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 21,96 und liegt damit um 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 317. Aus heutiger Sicht ist die Aktie somit unterbewertet, weshalb Barrick Gold auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.