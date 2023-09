Barrick Gold Aktie: Trotz Abwärtstrend - Analysten prognostizieren 42% Kurssteigerung

Die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend und hat in den letzten Monaten an Wert verloren. Derzeit liegt der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt 50, was ein negatives Signal ist. Die Analysten sind jedoch optimistisch und erwarten auf Sicht von 12 Monaten einen Anstieg des Aktienkurses um 42,05%.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von Barrick Gold tatsächlich entwickeln werden und ob die Erwartungen der Analysten erfüllt werden können. Aktionäre sollten die Entwicklung genau im Auge behalten und ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Jegliche Investitionen in Aktien sind mit Risiken verbunden. Vor einer Investmententscheidung sollten Sie daher Ihre persönlichen finanziellen...