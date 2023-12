Barrick Gold Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Barrick Gold hat in den letzten 12 Monaten eine solide Performance von 3,2 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,16 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,36 Prozent im Branchenvergleich für Barrick Gold. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,16 Prozent, wobei Barrick Gold 14,36 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Barrick Gold ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite liegt Barrick Gold mit 2,57 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,85). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividende wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Barrick Gold in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein rückläufiges Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Barrick Gold-Aktie abgegeben wurden, wovon 2 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt zusammengefasst ein "Neutral"-Rating für die Barrick Gold-Aktie. Aktualisierte Bewertungen liegen aus dem letzten Monat nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 29,3 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,57 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23,52 CAD ergibt sich daraus eine "Gut"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Barrick Gold somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Barrick Gold kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Barrick Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Barrick Gold-Analyse.

Barrick Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...