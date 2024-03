Barrick Gold Aktie: So kann es weitergehen!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was auch die Diskussion über das Unternehmen Barrick Gold betrifft. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) für die Barrick Gold-Aktie zeigt sich, dass das Wertpapier aktuell überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Barrick Gold bei -0,89 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser negativen Differenz erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzung für die Barrick Gold-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen abgegeben wurden, wovon 6 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, wobei das durchschnittliche Kursziel von 28,94 CAD ein Aufwärtspotential von 37,93 Prozent signalisiert. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Insgesamt erhält Barrick Gold somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.