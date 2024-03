Barrick Gold Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Barrick Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,81 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -18,99 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Barrick Gold eine Outperformance von +9,18 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -18,99 Prozent, wobei Barrick Gold um 9,18 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Barrick Gold ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Barrick Gold verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen verringerte sich leicht, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Barrick Gold daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrick Gold mit einem Wert von 16,53 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in "Metalle und Bergbau", was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 339,82, was einem Abstand von 95 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.