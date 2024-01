Barrick Gold Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Barrick Gold hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" liegt die Rendite von Barrick Gold um mehr als 16 Prozent darüber, was einer Rendite von 5,65 Prozent entspricht. In der gesamten Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -10,54 Prozent, wobei Barrick Gold mit 16,19 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Barrick Gold besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung bekommt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Barrick Gold führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Barrick Gold wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, wodurch das Signal für das langfristige Stimmungsbild auf "Gut" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Barrick Gold mit 2,57% unter dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was einen geringeren Ertrag von 1,09 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.