Barrick Gold-Aktie: Schwäche zum Kauf nutzen?

Die Barrick Gold-Aktie (WKN: 870450) hat den Jahresstart verpatzt. Anleger blicken beim Kurs von 15,59 US$ in 2024 auf ein Minus von fast 13%. Ist daran nur der Goldpreis schuld, der auf rund 2.030 US$ zurückgekommen ist? Oder gibt es andere Hintergründe?