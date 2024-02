Barrick Gold Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Diskussionen über Barrick Gold in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden auch vier Handelssignale ermittelt, davon ergaben sich 4 positive und 0 negative Signale. Daher wird die Aktie letztlich als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Ansicht, dass die Aktie von Barrick Gold bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor liegt Barrick Gold mit einer Rendite von 5,65 Prozent mehr als 27 Prozent darüber. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,55 Prozent. Auch hier liegt Barrick Gold mit 27,2 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von Barrick Gold investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 2,57 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen etwas geringeren Ertrag in Höhe von 0,93 Prozentpunkten erzielen. Somit ergibt sich die Bewertung "Neutral" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Barrick Gold-Aktie beträgt aktuell 60, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Barrick Gold überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Barrick Gold somit ein "Schlecht"-Rating.