Barrick Gold Aktie vor Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognosen steigen

In 84 Tagen wird das kanadische Unternehmen Barrick Gold seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Barrick Gold Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 26,48 Mrd. EUR. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +23,40% auf 2,91 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +88,90% auf 530,14 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten eine Umsatzsteigerung von +8,10% und einen Gewinnanstieg von +15,00% auf 1,15 Mrd. EUR. Der Gewinn pro Aktie soll sich dabei auf 0,49 EUR erhöhen.

In Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gab es in den letzten 30 Tagen eine Veränderung von -0,38%. Die Meinungen der Analysten in Bezug...