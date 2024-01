Barrick Gold Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Barrick Gold: Aktuelle Bewertungen und Analysen

Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick Gold hat in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 2,57 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrick Gold bei 21 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 324,4 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist ebenfalls rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Barrick Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 23 CAD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,98 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine neutrale Bewertung in der kurzfristigeren Basis hin.

Insgesamt erhält Barrick Gold gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens hinweisen könnte.

