Barrick Gold Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Derzeit wird die Barrick Gold-Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16 liegt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Barrick Gold nur 16,53 Euro gezahlt, was 95 Prozent weniger ist. Dadurch wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung rund um die Aktie ergab die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Barrick Gold zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der aktuelle Kurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu dieser Einschätzung führt.