Barrick Gold Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die Einschätzung von Investoren zu verstehen. Neben Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild im Internet eine Rolle. Wir haben die Aktie von Barrick Gold unter diesen Gesichtspunkten untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Barrick Gold ist kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild für die Aktie von Barrick Gold.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. Zuletzt dominierten vor allem negative Meinungen und negative Themen die Diskussionen in den sozialen Medien über Barrick Gold. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Auch analytisch betrachtet wurden vor allem negative Signale abgegeben, was zu einem Gesamtsignal von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich konnte Barrick Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,28 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielen. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite um 9,28 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf die Dividende schüttet Barrick Gold nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.