Barrick Gold Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Barrick Gold ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse der sozialen Medien ergab 0 negative und 6 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Es konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Barrick Gold-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (34,64) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also auch nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Barrick Gold.

In Bezug auf die Dividende schüttet Barrick Gold eine Dividendenrendite von 2,57 % aus, was 1,27 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

