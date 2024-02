Barrick Gold Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten Wochen konnte bei Barrick Gold eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Das KGV beträgt aktuell 21,96 und liegt somit mit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 317. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Barrick Gold aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Die Analysten haben die Aktie von Barrick Gold in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 6 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 29,81 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 39,96 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Aufgrund dessen wird die Barrick Gold-Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen.