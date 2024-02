Barrick Gold Aktie: Jetzt aber!

Derzeit liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Barrick Gold bei 21,96, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 321 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von Barrick Gold bei 19,18 CAD, was einem Abstand von -14,15 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -14,45 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Barrick Gold vergeben. Langfristig erhält die Aktie somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie in den letzten Monat von 4 Analysten als "Gut" und von 2 als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf den aktuellen Kurs von 19,18 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 54,78 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 29,69 CAD führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Barrick Gold eine Dividendenrendite von 2,57 % aus, was 0,88 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,45 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist als der Durchschnitt.