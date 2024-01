Barrick Gold Aktie: Jetzt aber!

Die technische Analyse der Barrick Gold-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 22,92 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,95 CAD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -8,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 22,83 CAD, was einer Distanz von -8,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 7 Bewertungen abgegeben wurden, wovon 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Barrick Gold-Aktie. Kurzfristig wurden innerhalb eines Monats 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben. Die Aktie wird daher zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,07 CAD, was einem Aufwärtspotential von 43,54 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung und somit insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten zwei Wochen wurden private Nutzer in sozialen Medien überwiegend positiv gegenüber Barrick Gold bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Zusätzlich wurden 6 "Gut"- und 1 "Schlecht"-Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Barrick Gold somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.