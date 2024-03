Barrick Gold Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Barrick Gold zeigen sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat sich deutlich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Andererseits gab es eine positive Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Barrick Gold-Aktie ein Durchschnitt von 22,05 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 19,79 CAD, was einem Unterschied von -10,25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 21,54 CAD liegt mit einem Unterschied von -8,12 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Barrick Gold-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Barrick Gold-Aktie ist hingegen positiv. Von insgesamt 8 Bewertungen liegen 6 im "Gut"-Bereich, 2 im "Neutral"-Bereich und keine im "Schlecht"-Bereich. Auch das Kursziel der Analysten von 28,94 CAD führt zu einer positiven Einschätzung, da dies einer erwarteten Performance von 46,22 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Im Branchenvergleich hat die Barrick Gold-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,81 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überrendite von 12,89 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie mit einer Überrendite von 12,89 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich.