Barrick Gold Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen haben Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Barrick Gold wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Barrick Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +3,82 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,28 Prozent), was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Barrick Gold wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,36 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält das Barrick Gold-Wertpapier ein neutrales Rating in diesem Abschnitt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Barrick Gold beträgt aktuell 2, was zu einer negativen Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Barrick Gold eine schlechte Bewertung von den Analysten.