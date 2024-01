Barrick Gold Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Barrick Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 5,65 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -14,55 Prozent verzeichnete, liegt Barrick Gold auch hier deutlich darüber, nämlich um 20,2 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Barrick Gold wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Für die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend ergibt sich daher für Barrick Gold in dieser Kategorie eine Gesamtnote von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Barrick Gold-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Langfristig gesehen wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Barrick Gold auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Barrick Gold-Aktie mit 22,92 CAD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 20,95 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -8,6 Prozent. Auch im Vergleich zum GD50 der letzten 50 Tage erhält die Aktie mit einem Abstand von -8,23 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für Barrick Gold eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.