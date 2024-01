Barrick Gold Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Barrick Gold liegt bei 70,95, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Barrick Gold daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Barrick Gold als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 21,96 insgesamt 93 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 323,42 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Barrick Gold-Aktie auf Basis der gleitenden Durchschnitte von 50- und 200 Tagen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,03 CAD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 22,79 CAD liegt. In Summe wird Barrick Gold auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Barrick Gold eingestellt waren. Insgesamt gab es vier positive und sieben negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Barrick Gold daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Barrick Gold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.