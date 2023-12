Barrick Gold Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das kanadische Bergbauunternehmen Barrick Gold hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 2,57 % auszuschütten, was 1,27 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 %. Dies deutet darauf hin, dass die Rendite des Unternehmens niedriger ist und es daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls stark negativ. Die Auswertung von Meinungen und Äußerungen der letzten Wochen ergab, dass vor allem negative Themen die Diskussionen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte. Jedoch lassen sich aus den sozialen Medien auch 6 positive Signale ableiten, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Barrick Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Überperformance von 14,87 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Langfristige Analysen von Experten deuten darauf hin, dass die Barrick Gold-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, wird das Kursziel der Aktie auf 29,3 CAD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 25,16 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.