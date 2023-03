Barrick Gold Aktie: Derzeitige Entwicklungen am Markt im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Barrick Gold geht im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Basic Materials-Aktien als Gewinner hervor. Mit 3,53 Prozent Rendite übertrifft das Unternehmen die durchschnittliche Jahresperformance um sagenhafte -90,93 Prozent. In der Goldbranche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten lediglich 0,4 Prozent. Doch auch hier sticht Barrick Gold mit einem Plus von beeindruckenden 88,67 Prozent hervor.

Barrick Gold Aktie im RSI: Analyse und Einordnung der aktuellen Marktsituation

Eine gängige Methode der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Nun werfen wir einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage Basis für Barrick Gold. Derzeit weist der 7-Tage-RSI...