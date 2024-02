Barrick Gold Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse zeigt, dass Barrick Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 22,71 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 21,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -7,49 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine negative Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 22,8 CAD, was einer Abweichung von -7,85 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität war höher als üblich, was auf zunehmendes Interesse der Anleger hinweist. Daher erhält die Barrick Gold-Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Barrick Gold derzeit eine Dividendenrendite von 2,57 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Barrick Gold-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (49) als auch der 25-Tage-RSI (68,07) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Barrick Gold.