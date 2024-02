Barrick Gold Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analysten bewerten die Aktie von Barrick Gold auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 6 eine positive Bewertung ab, 2 blieben neutral und keiner bewertete die Aktie negativ. Im vergangenen Monat wurden 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen ausgesprochen, was dazu führt, dass die Aktie kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 28,94 CAD, was einer Steigerung von 45,2 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Aktie zeigte eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Barrick Gold eingestellt waren. Trotzdem gab es in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Barrick Gold eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere positive Handelssignale berechnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" hat Barrick Gold eine Rendite von 5,65 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Barrick Gold mit 28,42 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.