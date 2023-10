Barrick Gold-Aktie: 106 % Chance!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Barrick Gold-Aktie schloss am Montag bei 14,83 USD, ein Plus von 1,6 % zum Wochenbeginn. Das könnte für Anleger ein Anzeichen sein, dass die Aktie sich in einem Aufwärtstrend befindet, insbesondere da sie im laufenden Monat bereits 1,9 % zugelegt hat. UBS hat seine Kaufempfehlung für die Barrick Gold-Aktie erneut bestätigt, obwohl der Zielpreis von 25 CAD auf 23 CAD gesenkt wurde. Der Rückgang des Zielpreises sollte jedoch nicht als negatives Signal gewertet werden, sondern eher als eine Anpassung an Marktbedingungen.

Analysteneinschätzungen und Kursziele

Die Barrick Gold-Aktie genießt ein hohes Maß an Analystenunterstützung. 24 Analysten haben ein mittleres Kursziel von 21,50 USD festgelegt, was einen potenziellen Aufwärtsspielraum von etwa 48 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau darstellt. Noch optimistischer sind die...