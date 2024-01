Barrett Business Services Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Barrett Business Services ist in den Online-Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen waren die Diskussionen überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dies zeigt, dass die Anleger insgesamt optimistisch gestimmt sind.

Der Relative Strength Index (RSI) der Barrett Business Services-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 46 und somit im neutralen Bereich. Auch auf 25-Tage-Basis erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung, da der RSI-Wert bei 46,78 lag. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 94,41 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 112,1 USD lag, was einem Unterschied von +18,74 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (110,18 USD) ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt liegt (+1,74 Prozent).

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Barrett Business Services zeigen eine durchschnittliche Aktivität im Netz und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Barrett Business Services hinsichtlich der Anlegerstimmung, des RSI und der technischen Analyse.