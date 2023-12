Barrett Business Services Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Barrett Business Services-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 11 erreicht, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 37,47, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Barrett Business Services.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 92,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 118,46 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 104,92 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,47 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 126,26 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 5,95 Prozent, und Barrett Business Services liegt aktuell 14,52 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger sich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen des letzten Monats häufiger erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Barrett Business Services-Aktie daher ein "Gut"-Rating.