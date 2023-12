Barrett Business Services Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

In einer fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Barrett Business Services liegt bei 17,04, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,4 in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen". Dadurch ergibt sich eine Unterbewertung von 68 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI von Barrett Business Services liegt bei 38,24, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 39, was ebenfalls eine neutrale Situation signalisiert. Insgesamt bewerten wir daher diese Kategorie als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte bei Barrett Business Services in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält Barrett Business Services daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Barrett Business Services liegt bei 1,3 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,29 % in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" niedriger ist. Die Differenz von 3,99 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".