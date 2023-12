Barrett Business Services Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barrett Business Services liegt derzeit bei 17,04 Euro, was bedeutet, dass die Börse 17,04 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Barrett Business Services-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 14,48 Punkten. Daher wird die Aktie als "Gut" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Barrett Business Services-Aktie positiv bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 114,11 USD lag, was einem Unterschied von +23,86 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Barrett Business Services derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Barrett Business Services-Aktie in Bezug auf das KGV und die technische Analyse positiv eingestuft wird, während die Dividendenrendite als weniger vorteilhaft bewertet wird.