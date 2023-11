Barrett Business Services Aktie: Alles andere als uninteressant …

Barrett Business Services hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -3 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Barrett Business Services eine Performance von 14,3 Prozent. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 103,54 Prozent, was zu einer Underperformance von -89,24 Prozent im Branchenvergleich für Barrett Business Services führt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 31,62 Prozent im letzten Jahr, wobei Barrett Business Services 17,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Barrett Business Services-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Barrett Business Services aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 104 USD, was ein Abwärtspotential von -3,26 Prozent vom letzten Schlusskurs von 107,5 USD bedeutet, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Barrett Business Services eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt positiv ausfallen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 91,21 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 107,5 USD liegt (+17,86 Prozent Abweichung im Vergleich) und Barrett Business Services somit eine "Gut"-Bewertung einbringt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 96,67 USD über dem letzten Schlusskurs (+11,2 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating für Barrett Business Services führt. Insgesamt wird Barrett Business Services auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.