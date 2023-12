Barratt Developments Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Barratt Developments ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Barratt Developments-Aktie beträgt der RSI7 12,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 6,8, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Barratt Developments als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 9,31 liegt insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der bei 30,75 liegt. Auf Basis dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Bezüglich der Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Barratt Developments derzeit bei 8, was eine positive Differenz von +3,82 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ergibt. Daher erhält Barratt Developments von Analysten eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Barratt Developments. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Barratt Developments insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält, sowohl auf Basis des Relative Strength Index als auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.