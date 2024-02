Barratt Developments Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung von Aktien spielt die Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung sind entscheidende Kriterien. Barratt Developments zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Barratt Developments liegt bei 21, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist Barratt Developments damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Barratt Developments-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von Barratt Developments liegt bei 6,3 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Barratt Developments-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.