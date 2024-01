Barratt Developments Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Barratt Developments hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 0,24 Prozent gestiegen, was Barratt Developments zu einer Outperformance von +48,54 Prozent in dieser Branche verholfen hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 6 Prozent im letzten Jahr die durchschnittliche Rendite um 42,77 Prozent übertroffen. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Barratt Developments investieren, können sich über eine Dividendenrendite in Höhe von 8,38 % freuen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter-Industrie einen Mehrertrag von 3,96 Prozentpunkten bedeutet. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Barratt Developments sind positiv. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Barratt Developments-Aktie beträgt aktuell 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen, dass Barratt Developments überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating auf dieser Basis führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Barratt Developments damit ein "Gut"-Rating.