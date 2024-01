Barratt Developments Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Barratt Developments verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,77 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 0,24 Prozent, was bedeutet, dass Barratt Developments im Branchenvergleich um +48,54 Prozent outperformt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei durchschnittlich 6 Prozent, wobei Barratt Developments mit einer Überperformance von 42,77 Prozent darüber lag. Diese starke Leistung in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Barratt Developments durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Barratt Developments.

Die Bewertungen von insgesamt 9 Analysten in den letzten zwölf Monaten ergaben 3 "Gut"-Bewertungen, 6 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem "Neutral"-Rating für die Barratt Developments-Aktie führt. Auch für den letzten Monat ergab eine qualifizierte Analyse eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 491,67 GBP, was einem Abwärtspotential von -11,32 Prozent entspricht. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Barratt Developments bei 10,42 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 32,89. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der fundamentalen Basis.

Insgesamt erhält Barratt Developments daher ein "Gut"-Rating aufgrund seiner starken Performance in verschiedenen Bereichen, obwohl die kurzfristige Analyse eine "Neutral"-Einstufung ergibt und eine "Schlecht"-Empfehlung aufzeigt.