Barratt Developments Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Barratt Developments wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 43,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Barratt Developments weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI eher überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Barratt Developments in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Barratt Developments-Aktie ein Durchschnitt von 460,14 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 566,4 GBP, was einen Unterschied von +23,09 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (482,16 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,47 Prozent), wodurch die Barratt Developments-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Barratt Developments abgegeben, mit 3 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie auch als "Neutral" bewertet, basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 491,67 GBP, was einer zukünftigen Entwicklung von -13,19 Prozent entspricht und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Die Gesamteinstufung basierend auf den Analysten-Untersuchungen ist somit "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Barratt Developments eine Rendite von 48,77 Prozent erzielt, was mehr als 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 0,62 Prozent kommt, liegt Barratt Developments mit 48,15 Prozent deutlich darüber. Diese hervorragende Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.