Barratt Developments Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Barratt Developments ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen, um weitere Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Die Online-Stimmung kann die allgemeine Einschätzung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Bewertungen für Aktien. Bei Barratt Developments wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem langfristigen Gesamtbild "Neutral" führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Barratt Developments mit 21,45 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (34,1) um 37 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist. Somit ergibt sich aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Langfristig bewerten Analysten die Aktie von Barratt Developments als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 3 positive, 5 neutrale und 0 negative Bewertungen vorhanden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 490,88 GBP, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".