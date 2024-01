Barratt Developments Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Barratt Developments hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 48,77 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -0,08 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Barratt Developments im Branchenvergleich eine Outperformance von +48,85 Prozent erreicht hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,95 Prozent, wobei Barratt Developments um 42,82 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Barratt Developments ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Barratt Developments-Aktie von 553,2 GBP eine Entfernung von +19,14 Prozent vom GD200 (464,33 GBP), was ein "Gut"-Signal aus Sicht der charttechnischen Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 503,53 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +9,86 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Barratt Developments-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Barratt Developments aktuell eine Dividendenrendite von 8,38 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,41 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt +3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Barratt Developments-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Barratt Developments von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Negative Themen rund um den Wert wurden ebenfalls angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.